Премьер Польши Матеуш Моравецкий прямым текстом заявил, что путина нужно срочно отстранить от власти

Президента рф владимира путина, которого в цивилизованной Европе уже давно называют Гитлером 2.0. нужно отстранить от власти, потому что он будет продолжать угрожать Западу. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Sky News.
"путин всегда будет нам угрожать и шантажировать. Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили, он представляет грубую силу, а Россия является сверхдержавой", - отметил он.
По словам Моравецкого, угроз и шантажа со стороны президента рф не избежать. Если вдруг так произойдет, что Украина проиграет войну, "вся Европа больше не будет в безопасности".
Ранее СМИ сообщали, что в Литве состоялась секретная конференция, где обсуждали, как использовать вторжение РФ в Украину для отстранения от власти президента соССии путина.