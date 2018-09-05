Мир Сколько зарабатывают украинские гастарбайтеры в Польше

2018-09-05 17:00 279

 

В Польше рассказали, сколько зарабатывают украинские трудовые иммигранты.

Трое из четырех украинских работников зарабатывают в Польше более 2,5 тысячи злотых нетто (580 евро), говорится в "Барометр трудовой иммиграции - II полугодие 2019". Новое исследование компании Personnel Service подтверждает, что украинские работники зарабатывают в Польше так же, а иногда даже больше, чем поляки на аналогичных должностях.

75% работников из Украины зарабатывает в Польше ежемесячно более 2,5 тысячи злотых нетто, а 15% утверждает, что за свою работу получает более 3,5 тысячи злотых в месяц (814 евро).

Почти 9 из 10 украинских трудовых иммигрантов на свою жизнь в Польше ежемесячно тратит менее 1 тыс. злотых (232 евро). На достаточно небольшие расходы на жизнь влияют преимущества, предлагаемые польскими работодателями, например, бесплатное проживание, питание и Интернет.

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Мир

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