Экономика Гройсман заявил, что невыполнение требований МВФ ставит Украину на грань дефолта

2018-09-09 15:00 351

 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что невыполнение условий Международного валютного фонда поставит Украину на грань дефолта. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер".

"Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты", - отметил премьер.

Он добавил, что выступает за уменьшение цен на ресурсы, но. если не выполнять требования МВФ, это грозит дефолтом.

"Невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов", - подчеркнул он.

По его словам, меморандум с кредиторами без выполнения обещаний подорвал доверие к Украине.

"Я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Мы работаем, у нас конструктивные отношения. За две недели сообщим о результатах переговоров", - заявил Гройсман.

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