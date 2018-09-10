Спорт Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко

2018-09-11 09:00 198

Британец Леннокс Льюис приступил к тренировкам накануне визита в Киев.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис вернулся в спортзал. Британец провел небольшую тренировку с перспективным бойцом дивизиона Даниэлем Дюбуа (8-0).

Об этом сам Дюбуа сообщил на своей странице в одной из социальных сетей, опубликовав несколько фотографий совместных занятий с легендой бокса.

Напомним, что Леннокс Льюис станет гостем 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета, который с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве.