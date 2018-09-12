Экономика В НБУ признали, что инфляция в Украине оказалась выше прогнозных значений

2018-09-12 15:30 282

Фундаментальное инфляционное давление в Украине на фоне устойчивого потребительского спроса остается высоким, несмотря на ослабление давления со стороны цен на продукты питания.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно обнародованной статистики по инфляции, которая в августе ускорилась в годовом выражении до 9%.

Отмечается, что инфляция в августе была близка к траектории прогноза НБУ, построенного с учетом предположения о повышении тарифов на газ, но если вычесть составляющую повышения тарифов, то показатель несколько превысил ожидания регулятора.

По оценкам НБУ, это прежде всего связано с более высокими, чем предполагалось, темпами роста других административно регулируемых цен и цен на топливо.

Также сообщается, что новый прогноз инфляции будет объявлен 25 октября и опубликован 1 ноября.