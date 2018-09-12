Мир Юнкер: Пришло время для ЕС стать самостоятельным

2018-09-12 15:00 171

Союз должен стать глобальным игроком в международных отношениях, считает глава Еврокомиссии.

Евросоюз должен стать независимым игроком на международной арене. С таким заявлением выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в послании к Европарламенту в среду, 12 сентября, передает РИА Новости.

"Пришло время для ЕС, учитывая геополитические обстоятельства, стать суверенным, самостоятельным глобальным игроком в международных отношениях", - заявил он в Страсбурге.

Юнкер также призвал ускорить реализацию совместной оборонной политики. "ЕС не намерен милитаризоваться, но нам нужна большая независимость в сфере обороны", - сказал он.

Отметим, сегодня Европарламент рассмотрит вопрос о санкциях против Венгрии.

Ранее еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, что Польша, Венгрия, Румыния и правительство Италии хотят ослабить или даже уничтожить ЕС.