Экономика Украина не выполнила 15 обязательств перед МВФ

2018-09-13 18:00 213

Требование о повышении цен на газ было поставлено еще в 2008 году, утверждает министр соцполитики.

Украина не выполнила 15 обязательств перед Международным валютным фондом. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 13 сентября.

"Вся наша история сотрудничества с МВФ является историей невыполненных обещаний. На сегодня существует примерно пятнадцять таких невыполненных обязательств, которые называют "маяками", и миссия МВФ выносит на повестку дня те из них, которые считает важными на существующем этапе для достижения макрофинансовой стабильности", - заявил он.

По словам Ревы, вопрос урегулирования цены на газ обсуждается с 2008 года.

"Если говорить о цене на газ, то этот "маяк" тянется с 2008 года, именно тогда впервые в меморандуме с МВФ было прописано обязательство украинского правительства выровнять внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа. Под эти планы были получены большие средства, всего - десять миллиардов долларов, но этот "маяк" тогда выполнен не был", - сказал он.

Рева также добавил, что Кабмин ведет переговоры с МВФ, чтобы установить "справедливую для людей" цену на газ.

"Правительство делает все для того, чтобы это повышение было минимальным, учитывая ситуацию с доходами населения, и возможности бюджета компенсировать рост цены на газ для граждан, которые нуждаются в государственной поддержке, и некоторые другие параметры", - заявил он.

В то же время, ранее Минфин заявил, что большинство обязательств перед МВФ выполнено.

Как сообщили СМИ, чвласти на переговорах с МВФ согласились с октября повысить цены на газ на 23,5%. Подобный прогноз также давал Национальный банк.