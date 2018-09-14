Спорт Суркис сравнил новичков “Динамо” и “Шахтера”

2018-09-14 17:00 306

 

Суркис: «Наши бразильцы пока не заиграли? Бразильцы «Шахтера» тоже».

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис дал оценку трансферной политике «бело-синих» в летнее межсезонье, – пишет xsport.ua.

«Работа Красникова? Я не буду хвалить или ругать его. Если те игроки, которых он пригласил, заиграют в этот период времени, можно будет о чем-то говорить. Мы всегда говорим об адаптации, но я ставил перед Красниковым задачу пригласить футболистов, которые бы сразу заиграли. Для адаптации у нас полно своих игроков – Миколенко, Попов, Шапаренко, Леднев с Тымчиком, которые сейчас в аренде. Вот они должны адаптироваться.

А если мы приглашаем легионеров, то они должны играть. Да, у бразильцев своя специфика. «Шахтер» тоже их подписал, но они также пока не играют. Давайте подождем до зимы. Если они заиграют, будем аплодировать Красникову. Если нет – будем считать, что мы опять ошиблись с нашей трансферной политикой», – заявил президент киевского клуба.

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Спорт

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