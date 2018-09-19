Спорт Шахтер – Хоффенхайм. Где смотреть матч Лиги чемпионов

2018-09-19 16:19 120

19 сентября «Шахтер» в 13-й раз стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперников подопечных Паулу Фонсеки будет немецкий «Хоффенхайм». Поединок пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист» в 20:00. Для всех любителей футбола, кто не смог попасть на арену, пройдет Прямая трансляция матча - на телеканале «Футбол 2». Комментатор – Виктор Вацко.

Стоит отметить, что перед игрой с «Хоффенхаймом» в составе «Шахтера» целых пять травмированных игроков. В день перед матчем по индивидуальной программе работали Дентиньо, Веллингтон Нем, Иван Ордец, Максим Малышев и Вячеслав Танковский. Кстати, уже известно, что Нема заменит Болбат. У «Хоффенхайма» с лазаретом дела намного печальнее. Накануне насчитали сразу восемь игроков, которые не смогут сыграть из-за проблем со здоровьем, что серьезно осложняет задачу Юлиану Нагельсманну.