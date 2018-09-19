Мир В ПАСЕ согласовали порядок отмены санкций против России

2018-09-19 18:30 261

 

Генсек Парламентской ассамблеи Совета Европы Турбьерн Ягланд уже согласовал с представителями РФ избранный подход к внесению поправок в регламент ПАСЕ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, о таком подходе в ПАСЕ договорились с Россией, Берлином и несколькими другими странами.

Санкционный механизм якобы планируют уничтожить не полностью, но осложнить его настолько, чтобы применить санкции в отношении России было крайне сложно.

Для этого планируется повысить до 2/3 количество голосов, необходимых для подтверждения санкций (сейчас достаточно половины голосов). К тому же процедура инициирования санкций будет изменена таким образом, что Россия сможет заблокировать само рассмотрение вопроса, если соберет достаточно много людей в зале. Количество подписей, которые необходимо собрать для начала рассмотрения вопроса, не будет известно заранее.

При этом Россия в проекте резолюции напрямую не упоминается, пишет ЕП.

Отмечается, что это решение принимается якобы как плановая реформа.

Также сообщается, что 9 октября ПАСЕ рассмотрит доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. По итогам примут резолюцию и рекомендации комитета министров Совета Европы. Речь идет о внесении поправок в регламент, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.

Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

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