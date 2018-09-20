Экономика Когда наступит новый финансовый кризис - жестокий прогноз ведущих экономистов США

2018-09-21 08:16 126

Американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио в интервью Business Insider оценил состояние мировой экономики и пришел к выводу, что новый финансовый кризис может наступить в ближайшие несколько лет.

По словам эксперта, экономический цикл делится на несколько стадий. Сначала долги растут вместе с доходами от производства и стоимость активов увеличивается. Впоследствии центробанки из-за растущих долгов приступают к ужесточению денежно-кредитной политики.

Финансист отметил, что затем процентные ставки опускаются практически до нуля и экономика входит в стадию депрессии, что заставляет центробанки скупать активы и применять политику количественного смягчения.

"Я думаю, что период, в котором мы находимся, очень похож на 30-е годы прошлого века", – сказал Далио, отметив схожесть актуальной экономической и политической обстановки со временами Великой депрессии.

Также миллиардер подчеркнул, что в таких условиях растет разрыв между бедными и богатыми – это, по его мнению, приводит к увеличению популярности популистской риторики.