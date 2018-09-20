Мир Новое отравление в Солсбери: пострадавших выписали из больницы

2018-09-20 15:46 93

Из больницы выписали пару, которая отравилась в ресторане Prezzo в британском Солсбери 16 сентября. 

"Мы не рассматриваем этот инцидент как подозрительный", - заявили в полиции.

В полиции подтвердили, что пара не подверглась отравлению нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Инцидент был похож на отравление экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери 4 марта.

Британские следователи подозревают двух российских граждан из состава спецслужб РФ с действительными российскими паспортами, но, вероятно, вымышленными именами - Александр Петров и Руслан Боширов.

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