Спорт фото Шок, истерика и слезы - Криштиану Роналду впервые удален с поля в матче Лиги чемпионов

2018-09-20 13:44 183

Впервые в карьере лучший игрок последних лет, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду был удален в матче Лиги чемпионов.

Во время атаки "Юве" Роналду столкнулся с Джейсоном Мурильо. Судья матча Феликс Брых решил, что португалец ударил по лицу соперника, и показал красную карточку. Это возмутило Роналду настолько, что он заплакал и у него случилась истерика.

Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и одноклубник Роналду Блез Матьюди считают, что в Лиге чемпионов нужно вводить VAR.

"VAR помог бы судье принять более взвешенное решение. Остаться вдесятером в Лиге чемпионов после такого инцидента – разочарование. Нам будет не хватать Роналду в следующем матче", - сказал после матча Аллегри.

"Это очень тяжелый случай. Посмотрите повторы. Ситуация вообще странная. Мы все в шоке. VAR помог бы судье решить правильно. Оказаться в меньшинстве в Лиге чемпионов после такого нелепого случая – это очень опасно. Мы могли проиграть", - отметил Матьюди.

"Ювентус" не проиграл. А благодаря двум реализованным пенальти стартовал в Лиге чемпионов с победы. После поединка на сторону Роналду встали и люди не из "Ювентуса".

"Позор для футбола. Справедливость восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит", - написала в "Инстаграмме" сестра Криштиану Катя Авейру.

Позором удаление Роналду назвал и бывший одноклубник Криша по "Реалу" Тео Эрнандес: "Сожалею Роналду из-за удаления. Это невероятный позор", – написал француз в "Твиттере".

А бывший защитник МЮ Рио Фердинанд написал, что Криштиану нужно оспорить наказание.

"Нужно подавать апелляцию. Однозначно", – написал в "Твиттере" бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд.

Напомним, УЕФА никогда не отменяет красных карточек и не сможет позволить Роналду сыграть в октябре с "Янг Бойз".