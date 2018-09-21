Детали видео Мы заберём людей, идеи, ваше доверие и поддержку, - Мураев заявил о выходе из проекта “За Життя”

2018-09-21 14:12 222

Сегодня 21 сентября народный депутат Украины Евгений Мураев заявил о том, что покидает пост главы политсовета политического проекта “За Життя” и создает новую партию.

“Знаю, что пауза, о которой я просил для принятия решения, затянулась, но важные решения не принимаются в спешке. Особенно те, которые касаются других людей и нашей с вами Родины. За время моего молчания, я провёл множество встреч и переговоров с однопартийцами. Мы решили оставить политпроект «За жизнь» В. Рабиновича. Для нас политика - не бизнес-проект, способный обеспечить сытую старость и не состряпанное на скорую руку ток-шоу. Мы создаем партию, в которой не будет случайных людей. Я готов встать впереди и предложить Украине проект страны, которого у нее никогда не было”, - написал политик.

Свое решение Мураев объяснил расхождением во взглядах на политическую деятельность партии в целом.

В сети также появилось видеообращение нардепа, в котором он призвал своих сторонников и единомышленников присоединиться к созданию новой политической партии.

“Я призываю всех объединиться вокруг наших истинных ценностей, прекратить многолетнее разграбление нашей страны и уничтожение народа. Мы сделаем нашу страну поистине независимой. Независимой от внешнего управления и от коррозии олигархических кланов. Нам по силам навести порядок. Выметем мусор и будем жить: осмысленно и достойно”, - сказано в ролике.

По оценкам некоторых политологов, рейтинг партии “За Життя” был неразрывно связан с присутствием в ней Евгения Мураева. По прогнозам, весь электорат может присоединиться к новосозданной партии.

Напомним, вчера Евгений Мураев призвал СБУ проанализировать деятельность нардепа Максима Бурбака.