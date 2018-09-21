Детали видео Журналист назвал директора НАБУ Сытника «театром одного актера»

2018-09-21 14:51 147

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник устраивает «театр одного актера», вместо того чтобы наладить эффективную работу своего ведомства. Такое мнение в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» высказал известный украинский журналист Роман Скрыпин.

В частности, Скрыпин раскритиковал руководителей антикоррупционных ведомств за публичные «разборки» и предвзятое отношение к представителям СМИ.

«Вы не научились общаться, вы везде видите каких-либо врагов, скажем, для вас журналисты – враги. Но они всегда будут делать свою работу. Вам задают вопрос – вы начинаете какие-то истории рассказывать. А Сытник – это вообще театр одного актера, честно говоря, исходя из того, что я наблюдаю. Вы можете не выходить в публичную плоскость, не давать пресс-конференции друг против друга, не рассказывать, что я тут Д'Артаньян, а вокруг одни пи***сы? Вы можете не делать этого?» – возмутился журналист.

Он также напомнил Артему Сытнику о недавнем случае, когда сотрудники Управления государственной охраны выявили незаконную прокладку представителями НАБУ кабеля для прослушивания в здание Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Вы говорите о медийных атаках на вас. Но это не журналисты тянули кабель. Это кабельный оператор НАБУ тянет кабель куда-то там, потом въезжает в какую-то машину, происходит что-то неистовое. Все это есть на видео, это не мы придумали!» – подчеркнул Роман Скрыпин.

Напомним, в ходе инцидента с незаконной прокладкой кабеля прослушки сотрудниками НАБУ было повреждено несколько машин, ряд представителей других силовых ведомств получили травмы различной степени тяжести. Инцидент был запечатлен на видео и получил широкую огласку.