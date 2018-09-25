Усик рассказал, почему согласился на бой с Беллью

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что решил провести бой с Тони Беллью для того, чтобы получить возможность сразиться с Энтони Джошуа. Об этом сообщает BoxingScene.
"Одна из причин, по которой мы согласились драться с Беллью, - это добраться до Энтони Джошуа. Это часть нашей стратегии, поэтому мы и сотрудничаем с Эдди Хирном. У него есть Тони Белью, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт и еще пара супертяжеловесов. Это лучший путь, самый короткий, но не самый простой, чтобы провести бой с Джошуа", - сказал Усик.
Усик и Белью должны встретиться на ринге в Манчестере 10 ноября.
После победы Усик намерен перейти в супертяжелый вес и провести бой с Джошуа.