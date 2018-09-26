Экономика В НБУ говорят, что МВФ не даст денег до принятия бюджета-2019 и повышения тарифов

2018-09-27 14:45 219

МВФ ожидает от Украины повышения тарифов на газ и корректировки положений государственного бюджета.

Как сообщил глава НБУ Яков Смолий во время встречи с руководителями сорока крупнейших банков, диалог с МВФ в целом был конструктивным.

"Переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждем необходимые шаги - приведение тарифов на газ до рыночного уровня, а также на окончательное урегулирование отдельных вопросов государственного бюджета. Мы настроены оптимистично", - говорит Смолий.

Напомним, миссия МВФ была в Украине с 6 по 19 сентября. По данным СМИ, переговоры с Кабмином завершились неудачно. По неофициальным данным, Фонд отложил выделение Украине денег до принятия парламентом госбюджета на 2019 год. Украина уже второй год ожидает пятый транш МВФ.

Еще по теме

Стали известны основные условия получения нового кредита МВФ

2018-09-26 12:13 459

В НБУ прокомментировали "бюджетный" курс доллара

2018-09-20 16:58 1164

Насколько вырастет экономика Украины через 5 лет - прогноз МВФ

2018-09-19 20:00 1434

Нацбанк блокирует развитие в Украине мелкого и среднего бизнеса

2018-09-18 08:41 657

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар продолжает быстро дорожать, сегодня обменивают уже по 28,2 грн

2018-09-27 15:46 207

В НБУ говорят, что МВФ не даст денег до принятия бюджета-2019 и повышения тарифов

2018-09-27 14:45 219

В Минэкономики ухудшили прогнозы, рост ВВП обещают только к 2021 году

2018-09-27 10:41 609

Начали жити по-новому: Кабмин будет каждый год повышать тарифы ЖКХ на 20 %

2018-09-26 13:14 585
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Доллар продолжает быстро дорожать, сегодня обменивают уже по 28,2 грн 2018-09-27 15:46 207
В НБУ говорят, что МВФ не даст денег до принятия бюджета-2019 и повышения тарифов 2018-09-27 14:45 219
В Минэкономики ухудшили прогнозы, рост ВВП обещают только к 2021 году 2018-09-27 10:41 609
Начали жити по-новому: Кабмин будет каждый год повышать тарифы ЖКХ на 20 % 2018-09-26 13:14 585

Лента

19:00 В "Укрпоште" объяснили, почему могут прекратить доставку пенсий
18:30 УЕФА наказал Роналду в Лиге чемпионов
18:00 В ВСУ рассказали, в каком случае призывников будут освобождать от службы в армии
17:30 В Киеве запретили ночную продажу алкоголя
17:00 На украинских АЗС творится нечто пугающее: свежие данные
16:30 СБУ взялась за «венгерские паспорта» на Закарпатье
15:46 Доллар продолжает быстро дорожать, сегодня обменивают уже по 28,2 грн
фото 15:13 Пункт назначения: В такси Киева погиб спецназовец полиции
14:45 В НБУ говорят, что МВФ не даст денег до принятия бюджета-2019 и повышения тарифов
14:16 В Windows нашли уязвимость, которая позволяет хакерам удаленно устанавливать вирусы