Экономика В НБУ говорят, что МВФ не даст денег до принятия бюджета-2019 и повышения тарифов

2018-09-27 14:45 219

МВФ ожидает от Украины повышения тарифов на газ и корректировки положений государственного бюджета.

Как сообщил глава НБУ Яков Смолий во время встречи с руководителями сорока крупнейших банков, диалог с МВФ в целом был конструктивным.

"Переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждем необходимые шаги - приведение тарифов на газ до рыночного уровня, а также на окончательное урегулирование отдельных вопросов государственного бюджета. Мы настроены оптимистично", - говорит Смолий.

Напомним, миссия МВФ была в Украине с 6 по 19 сентября. По данным СМИ, переговоры с Кабмином завершились неудачно. По неофициальным данным, Фонд отложил выделение Украине денег до принятия парламентом госбюджета на 2019 год. Украина уже второй год ожидает пятый транш МВФ.