Политика видео Зачем на самом деле Украина строит базу ВМС на Азовском море

2018-09-27 13:44 294

Военная база Военно-морских сил Украины на Азовском море, которую планируют создать до конца года в Бердянске, среди приоритетных направлений деятельности будет заниматься нейтрализацией российской минной угрозы.

Об этом сообщил замначальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко в эфире Общественного.

"Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий. Это - приоритетное направление развития военно-морских сил", - сказал он.

Рыженко напомнил, что из-за морских мин неоднократно страдали судна погранвойск Украины.

"Нынешний статус внутренних вод позволяет оппоненту применять минное оружие практически неограниченно и с различных платформ", - отметил он.

Также Рыженко рассказал, что среди лодок, которые уже есть в распоряжении Военно-морских сил ВСУ в Азовском море, есть два артиллерийских бронекатера, которые будут оснащены современными "сканерами бокового обзора" - сонарными системами, необходимыми для безопасного проведения противоминных мероприятий.

Еще по теме

Главу УПЦ МП Онуфрия внесли в базу "Миротворца"

2018-09-26 17:30 417

видео Украина перебросила военные корабли через Керченский пролив в Азовское море

2018-09-24 11:13 570

На Азовском море до конца года создадут военно-морскую базу

2018-09-17 14:03 588

Россия хочет захватить Азовское море, – Порошенко

2018-09-16 15:00 1140

Еще новости в разделе "Политика"

В "Укрпоште" объяснили, почему могут прекратить доставку пенсий

2018-09-27 19:00 81

В ВСУ рассказали, в каком случае призывников будут освобождать от службы в армии

2018-09-27 18:00 138

СБУ взялась за «венгерские паспорта» на Закарпатье

2018-09-27 16:30 159

видео Зачем на самом деле Украина строит базу ВМС на Азовском море

2018-09-27 13:44 294
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В "Укрпоште" объяснили, почему могут прекратить доставку пенсий 2018-09-27 19:00 81
В ВСУ рассказали, в каком случае призывников будут освобождать от службы в армии 2018-09-27 18:00 138
СБУ взялась за «венгерские паспорта» на Закарпатье 2018-09-27 16:30 159
видео Зачем на самом деле Украина строит базу ВМС на Азовском море 2018-09-27 13:44 294

Лента

19:00 В "Укрпоште" объяснили, почему могут прекратить доставку пенсий
18:30 УЕФА наказал Роналду в Лиге чемпионов
18:00 В ВСУ рассказали, в каком случае призывников будут освобождать от службы в армии
17:30 В Киеве запретили ночную продажу алкоголя
17:00 На украинских АЗС творится нечто пугающее: свежие данные
16:30 СБУ взялась за «венгерские паспорта» на Закарпатье
15:46 Доллар продолжает быстро дорожать, сегодня обменивают уже по 28,2 грн
фото 15:13 Пункт назначения: В такси Киева погиб спецназовец полиции
14:45 В НБУ говорят, что МВФ не даст денег до принятия бюджета-2019 и повышения тарифов
14:16 В Windows нашли уязвимость, которая позволяет хакерам удаленно устанавливать вирусы