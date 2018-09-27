Политика видео Зачем на самом деле Украина строит базу ВМС на Азовском море

2018-09-27 13:44 294

Военная база Военно-морских сил Украины на Азовском море, которую планируют создать до конца года в Бердянске, среди приоритетных направлений деятельности будет заниматься нейтрализацией российской минной угрозы.

Об этом сообщил замначальника штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко в эфире Общественного.

"Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечение безопасности судоходства, что предусматривает проведение противоминных мероприятий. Это - приоритетное направление развития военно-морских сил", - сказал он.

Рыженко напомнил, что из-за морских мин неоднократно страдали судна погранвойск Украины.

"Нынешний статус внутренних вод позволяет оппоненту применять минное оружие практически неограниченно и с различных платформ", - отметил он.

Также Рыженко рассказал, что среди лодок, которые уже есть в распоряжении Военно-морских сил ВСУ в Азовском море, есть два артиллерийских бронекатера, которые будут оснащены современными "сканерами бокового обзора" - сонарными системами, необходимыми для безопасного проведения противоминных мероприятий.