Спорт УЕФА наказал Роналду в Лиге чемпионов

2018-09-27 18:30 249

 

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет своей команде в ближайшем матчи Лиги чемпионов. Португалец получил дисквалификацию на одну игру из-за красной карточки, которую он получил в поединке стартового тура группового турнира против испанской "Валенсии".

Тогда Роналду не отыграл и 30 минут. В одном из эпизодов в чужой штрафной Криштиану якобы ударил по голове защитника испанцев Мурильо. Арбитр матча немец Феликс Брых после длительных консультаций решил удалить звезду "Ювентуса". При этом поле нападающий итальянской команды покидал в слезах.

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА, рассмотрев дело, решил ограничиться одним матчем дисквалификации. Таким образом, Роналду не примет участия во встрече второго тура ЛЧ, в котором "Ювентус" дома сыграет со швейцарским "Янг Бойз".

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