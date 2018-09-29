Спорт Роналду будет судиться с изданием, которое обвинило его в изнасиловании американки

2018-09-29 14:00 111

Адвокаты португальского футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду подадут в суд на немецкое издание Spiegel, которое опубликовало заявление американки Кэтрин Майорги с обвинениями в изнасиловании в адрес игрока. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По информации издания, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее Роналду заплатил Майорге $375 тысяч (около 10 миллионов гривен), чтобы она "не распространялась о подробностях той ночи".

Адвокат Роналду Кристиан Шерц заявил, что данное заявление является "недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни" и он будет добиваться правовой защиты для своего клиента.