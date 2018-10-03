Спорт Фонсека признал, что тренер Лиона был умнее - результаты всех матчей ЛЧ

2018-10-03 11:14 201

Наставник Шахтера Паулу Фонсека после ничьей с Лионом признался, что в его карьере это первый подобный случай, когда его команда упускает преимущество в два гола.

"Действительно, у нас было преимущество в два мяча. Все шло хорошо: мы доминировали, провели великолепный первый тайм. Во втором же случился переломный момент, когда соперник начал создавать нам сложности в тех зонах, где он сильнее всего, – это последние 30 метров до наших ворот.

Мы немного потерялись тактически и не совсем понимали, что нужно делать. Конечно, в этом полная заслуга Лиона. Все мы знаем, насколько эта команда сильна и опасна. Жаль, что закончили с таким результатом, учитывая, что вели со счетом 2:0.

Все прекрасно понимают, насколько сильны клубы, с которыми мы встречаемся. Если говорить о моей карьере, не помню, чтобы подобное происходило в матче такого уровня. Однако такое может случиться из-за заслуг соперника и наших собственных ошибок.

Ситуация в группе? Да, победи мы, все было бы намного более сбалансированно и понятно. Предстоят два сложнейших поединка с Манчестер Сити. Продолжаем бороться. Ничего другого не остается, и абсолютно все еще возможно и реально. Постараемся выигрывать и сделаем все, чтобы выйти из группы", - отметил Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

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