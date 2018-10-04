Спорт Роналду исключили из сборной Португалии за изнасилование

2018-10-04 21:30 366

 

Звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет выступать за сборную Португалии в нынешнем году. Футболист еще не сыграл ни одной игры за действующих чемпионов Европы после Мундиаля-2018.

По данным Associated Press, руководство национальной федерации приняло решение исключить игрока из состава на волне грандиозного секс-скандала с изнасилованием.

В то же время, как сообщает Football Italia, 33-летний бомбардир сам обратился к наставнику "европейских бразильцев" Фенранду Сантушу не вызывать его на матчи команды в октябре и ноябре.

Таким образом, в октябре Криштиану пропустит матч Лиги наций с Польшей и товарищескую игру с Шотландией, а в ноябре вновь не сыграет с Польшей и Италией.

Свой последний поединок в футболке национальной команде игрок "Ювентуса" сыграл еще 30 июня на ЧМ-2018, когда португальцы уступили Уругваю в 1/8 финала турнира. Всего в активе Роналду 154 игры и 85 голов за сборную.

 

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