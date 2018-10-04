Мир видео В аннексированном Крыму обрушилась часть Керченского моста

2018-10-04 19:30 396

 

Один из пролетов железнодорожной части постройки Керченского моста рухнул в воду в четверг, 4 октября. Об этом сообщает местное издание Керчь.ФМ.

"На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал", - сказано в сообщении.

Уточняется, что упавшую часть придется доставать из воды кранами. В итоге, работы по устранению ЧП могут затянутся на 30-45 суток. При этом, на общие термины сдачи объекта, внештатная ситуация якобы никак не повлияет.

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