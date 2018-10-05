Спорт Ювентус потерял большие деньги из-за обвинений Роналду в изнасиловании

2018-10-06 12:00 333

 

Переход Роналду из "Реала" в "Ювентус" во время летнего трансферного окна придал итальянским чемпионам большой импульс как в результатах, так и в маркетинговом поле. Курс акций туринского клуба после этого вырос на 55,15%, но после новостей о сексуальном скандале с участием португальца началось падение, сообщает французское AFP.

Португальский форвард обвиняется в изнасиловании, которое, по словам девушки, случилось в 2009 году. Ранее «Ювентус» поддержал Роналду на фоне дела об изнасиловании. По информации источника, акции «Старой синьоры» упали на 5,37% после обвинений футболиста американкой Майорга в изнасиловании в 2009 году. Сейчас за одну акцию дают 1,25 евро.

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Спорт

Ювентус потерял большие деньги из-за обвинений Роналду в изнасиловании 2018-10-06 12:00 333
фото Хацкевич пояснил плохой результат в ЛЕ индивидуальными ошибками 2018-10-05 12:44 531
Роналду исключили из сборной Португалии за изнасилование 2018-10-04 21:30 1293
Фонсека признал, что тренер Лиона был умнее - результаты всех матчей ЛЧ 2018-10-03 11:14 915

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