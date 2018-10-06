Спорт Усик поставил Белью неожиданное условие перед боем

2018-10-07 14:00 453

 

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик подписал контракт о поединке против британца Тони Белью. Украинец потребовал включить в соглашение пункт о проведении реванша, что стало неожиданностью для его соперника.

"Что меня удивило, он согласился со всеми пунктами и обо всем остальном, но у него было одно требование – условие реванша", - цитирует Белью Give Me Sport.

Британец по своему объяснил такое условие Усика.

"Значит, он не так уверен, как он это показывает, не так ли? Я знаю, что это стандартная практика в профессиональном мире бокса", - высказал свою версию Белью.

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