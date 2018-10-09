Украина От пожара на складах арсенала Минобороны пострадали более 60 человек

2018-10-09 12:41 183

Из-за задымления, которое возникло в результате пожара на складах шестого арсенала Минобороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие обратились 63 человека. 

"За медицинской помощью обратились 63 человека в связи с плохим самочувствием из-за задымленности", - сообщили в Черниговской ОГА.

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Также известно, что в зону возможного поражения от последствий чрезвычайной ситуации в радиусе 16 км попадают 18 тысяч 794 человека, которые должны быть эвакуированы.

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Эвакуированных необходимо обеспечить питанием. В ОГА эвакуированных обеспечат не только сухим пайком, но и горячим питанием. По словам директора Департамента финансов ОГА Валерия Дудко, на данные цели можно неотложно использовать 220 тысяч гривен областного материального резерва.

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