Украина От пожара на складах арсенала Минобороны пострадали более 60 человек

2018-10-09 12:41 183

Из-за задымления, которое возникло в результате пожара на складах шестого арсенала Минобороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие обратились 63 человека.

"За медицинской помощью обратились 63 человека в связи с плохим самочувствием из-за задымленности", - сообщили в Черниговской ОГА.

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Также известно, что в зону возможного поражения от последствий чрезвычайной ситуации в радиусе 16 км попадают 18 тысяч 794 человека, которые должны быть эвакуированы.

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Эвакуированных необходимо обеспечить питанием. В ОГА эвакуированных обеспечат не только сухим пайком, но и горячим питанием. По словам директора Департамента финансов ОГА Валерия Дудко, на данные цели можно неотложно использовать 220 тысяч гривен областного материального резерва.

ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССАМ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПРОЕХАТЬ