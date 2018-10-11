Политика У Гройсмана заявили, что после повышения тарифа на газ обязательно подорожают горячая вода и отопление

2018-10-11 13:16 126

У Гройсмана говорят, что число субсидий на газ на 2019 год планировалось согласно прогнозной цифре роста тарифов в поданном проекте госбюджета - 25%.

"Когда мы говорим про следующий год, мы планируем в соответствии с прогнозным показателям Нацбанка, что будет на 25% рост тарифа на газ", - сообщил в эфире программына телеканале "112 Украина" министр соцполитики Андрей Рева, ставший известным после своего знаменитого заявления о том, что украинцы бедные, поскольку слишком много едят.

На сегодняшний день суммы средств на субсидии, которые были заложены в бюджет на 2018 год, использованы не полностью.

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В этом году предстоит отдать субсидии за октябрь и ноябрь, потому что субсидия за декабрь выплачивается в январе. В Минсоцполитики надеются, что этих средств должно хватить.

"Я себе прогнозирую таким образом, что даже если сейчас будет повышена цена на газ, Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг не сможет со следующего дня поднять тарифы на горячую воду или тепло, там по закону существует определенный временной лаг", - сказал министр.

Рева также уточнил, что средствами по субсидиям распоряжается не Минсоцполитики, а Минфин. Он осуществляет финансирование этой программы и указывает, сколько им нужно спланировать средств.