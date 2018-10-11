Политика Стал известен третий подозреваемый в отравлении Скрипалей в Солсбери

2018-10-11 16:28 192

Великобритания может объявить третьим подозреваемым в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 45-летнего Сергея Федотова.

По данным СМИ, в январе-феврале 2014 года Федотов ездил в Чехию одновременно с двумя другими подозреваемыми в отравлении. Кроме того, он трижды посещал Лондон — в марте 2016 года, марте 2017-го и марте 2018-го.

Последняя поездка "третьего подозреваемого" в Лондон состоялась 2 марта, как и Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, но другим рейсом. Издание пишет, что Федотов покинул Лондон в день покушения на Скрипалей на одном самолете с двумя другими подозреваемыми.

Напомним, ранее издание Telegraph писало о том, что в "деле Скрипаля" есть третий подозреваемый, однако эта информация не получила официального подтверждения.

Ранее британская полиция назвала имена главных подозреваемых в совершении покушения в Солсбери на бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это некие Александр Петров и Руслан Боширов – россияне, по словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, действующие офицеры военной разведки РФ.