Спорт Усик-Беллью: прогнозы букмекеров резко изменились

2018-10-15 18:30 225

 

Боксерский поединок Усик — Беллью состоится в Манчестере уже 10 ноября

Следующий поединок украинского боксера Александра Усика запланирован на 10 ноября. В ринге в Манчестере чемпион сразится с англичанином Тони Беллью.

Стоит отметить, что это будет первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира, который проводится на территории Соединенного Королевства.

Согласно букмекерским котировкам, явным фаворитом поединка все еще является украинский тяжеловес Александр Усик, на счету которого 15 побед и не единого поражения на профессиональном ринге.

На его победу букмекеры принимают ставки с измененным коэффициентом 1,17 (некоторое время назад был 1,15).

Успех британского боксера, на счету которого 30 побед, 2 ничьи и одно поражение, букмекерские конторы оценивают с коэффициентом 6,25 (ранее было 5,85).

Показатели на ничейный исход в поединке достигают отметки в 31,00 (ранее принимались ставки с котировкой в 25).

Стоит также отметить, что ранее британский боксер Тони Беллью назвал украинского тяжеловеса и абсолютного чемпиона Александра Усика самым сильным в дивизионе и сравнил его с Эвандером Холифилдом.

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