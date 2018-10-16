Экономика Мировые цены на нефть снова упали, но бензин не подешевел ни на копейку

2018-10-16 15:14 300

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на фоне снижения беспокойства инвесторов относительно обострения отношений между США и Саудовской Аравией. Об этом свидетельствуют данные торгов утром во вторник, 16 октября.

Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 10:00 по Киеву подешевела на $0,11 (0,14%) – до $80,67 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $0,17 (0,24%) – до $71,61 за баррель.

Примечательно, что новое падение цен на нефть никак не отразилось на розничной торговле бензином.