Экономика В Украине снизились цены на бензин

2018-10-16 17:30 345

 

Средняя розничная цена бензинов по стране 16 октября снизилась на 12-13 коп./л, дизельного топлива - выросла на 2 коп./л.

В период с 12 по 16 октября сети WOG и ОККО снизили цены на бензины на 50 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr во вторник, 16 октября.

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 снизилась до 33,99 грн/л, А-95 - до 34,99 грн/л, А-95+ - до 35,99 грн/л. Цена на ДТ осталась на уровне 33,49 грн/л.

В то же время Овис, Marshal, ZOG, Катрал и Азовнефтепродукт повысили стоимость на дизельное топливо на 0,4-1 грн/л.

Средняя розничная цена бензинов по стране 16 октября снизилась на 12-13 коп./л, дизельного топлива выросла на 2 коп/л.

По прогнозу директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, стоимость бензина на этой неделе снизится на 1 грн/л.

"Рынок уже синхронизировался с новыми ценовыми реалиями, и теперь все зависит от того, какой будет цена на нефть. Сейчас она пошла вниз: с 85 долларов за баррель до 81 доллара за баррель", - заявил эксперт.

Напомним, по состоянию на утро 16 октября мировые цены на нефть эталонных марок снизились на фоне снижения беспокойства инвесторов относительно обострения отношений между США и Саудовской Аравией.

Как сообщалось, 11 октября во многих городах Украины прошли протесты автомобилистов против повышения цен на топливо.

 

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