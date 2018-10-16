Спорт Умер легендарный игрок и тренер киевского "Динамо"

2018-10-16 21:30 228

В возрасте 80 лет ушел из жизни выдающийся украинский футболист и тренер Олег Базилевич.

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Динамо" (Киев).

Причины смерти в ФК не называют.

Как рассказали в клубе, Базилевич играл за "Динамо" на позиции нападающего с 1957 по 1965-й год. Провел 161 матч и забил 53 гола.

В качестве тренера вместе с Валерием Лобановским возглавлял легендарное киевское "Динамо" середины семидесятых.

"Олег Базилевич в качестве игрока выиграл в 1961 году первые золотые медали для киевского "Динамо" в чемпионатах СССР. В качестве тренера становился двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Кубков 1975 и Суперкубка Европы, бронзовым призером Олимпийских игр 1976-го года", - рассказывают в ФК.