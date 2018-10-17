Western Union получила монополию на украинском рынке переводов

2018-10-17 12:43 183

Доля международной системы денежных переводов превысила 60% рынка после ухода с рынка российских игроков и системы TYME.

Об этом заявила начальник управления оверсайта платежной инфраструктуры департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Елена Махаева на круглом столе, организованном «Финансовым клубом».

«Если еще в мае 2018 года доля Western Union составляла 48%, MoneyGram – 18%, а TYME – 17%, то уже в июле 2018-го Western Union стала бесспорным лидером – 60%, а доля MoneyGram выросла до 22%», – подсчитала Елена Махаева.

Значительно нарастить долю рынка международным платежным системам еще в 2016 году помог запрет на работу в Украине российских систем денежных переводов.

«Хотя в целом вряд ли можно сказать, что кто-то выиграл. Проиграли все: конкуренция уменьшилась, а это повлияло на потребителей – денежные переводы стали дороже, поэтому часть потоков перешла в кэш», – пояснил директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка Иван Степанец.

Участники рынка не удивлены доминированием международных платежных систем.

«Это их основной бизнес. Банки будут с ними сотрудничать, проводить совместные кампании. Мы работаем со всеми системами и видим, что и сами системы, и банки, и рынок очень быстро меняются», – считает заместитель директора департамента розничного бизнеса, начальник управления организации пассивных и кассовых операций Ощадбанка Марина Ревуцкая.

Начальник управления платежных систем и карточных продуктов департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Иванна Погуляйко привела пример системы RIA, объемы которой растут на 50% в год.

«Что они взяли за основу? Работу с диаспорами: проведение простых человеческих мероприятий, проведение обучающих семинаров об узнаваемости бренда. Они растут, им доверяют клиенты – это работает! Система должна быть системой с человеческим лицом. В этом залог успеха», – считает Иванна Погуляйко.

Согласно новой статистике НБУ, больше всего средств в Украину в I полугодии поступило из США – $184 млн (15%), Израиля – $157 млн (13%) и России – $122 млн (10%).

«Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, то почти вдвое уменьшились поступления из России, но при этом увеличились из Израиля, Италии и Польши», – сказала Елена Махаева. Средний чек перевода – $360. Из Украины чаще всего переводили средства в Россию – $53 млн (38%), Грузию – $13 млн (9%) и Китай – $9 млн (6%).

По мнению банкиров, перечень стран, из которых средства поступают в Украину, будет меняться.

«Если полтора года Россия занимала большую часть, то сейчас «коридоры» меняются: будет расти количество переводов из Польши, Германии, Чехии. Эта страна пока не заявлена в статистике НБУ, но, я думаю, скоро мы увидим изменения в статистике», – считает Марина Ревуцкая.

Источник: finclub.net