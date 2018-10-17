Экономика В Нацбанке признали, что готовы рассмотреть легализацию переводов в криптовалюте

2018-10-19 12:14 198

«Некоторые клиенты вообще отказались от передачи фиатных денег. Они перечисляют криптовалюту», – заявил партнер юридической компании Quantum Attorneys Максим Андрианов в ходе круглого стола, организованного в столице «Финансовым клубом».

По его словам, как в Украине, так и за рубежом есть команды, которые хотят развивать альтернативные рынки передачи ценностей, таких как криптовалюта, и автоматизировать эти процессы.

«Молодежь до 30 лет вообще может не встречаться с фиатными деньгами. Это развитие финансовой грамотности. Во что перейдет этот процесс, сложно предсказать», – считает Максим Андрианов.

Юрист также уверен, что Нацбанку стоит уделять больше внимания FinTech-компаниям.

Замдиректора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Наталья Лапко отметила, что регулятор готов рассматривать предложения, но только в том случае, если речь идет о действительно новых продуктах и услугах.

«Если будут появляться проекты, которые ускорят, упростят и удешевят процесс перевода, мы ими займемся» – уверена  Лапко.

Директор департамента развития карточного и транзакционного бизнеса Идея Банка Иван Степанец считает, что основное преимущество FinTech-компаний – в скорости.

«Не крупные игроки будут выигрывать у мелких, а более быстрые у более медленных. Кто быстрее внедрит технологии, тот и выиграет», – говорит Степанец.

Источник: finclub.net

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