Спорт Ярмоленко получил тяжелую травму в чемпионате Англии и покинул поле на носилках

2018-10-21 10:30 195

Украинский атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко, который с июля выступает за английский Вест Хэм, получил травму в матче Английской Премьер-Лиги и покинул поле на носилках.

На 38-й минуте поединка с лондонским же Тоттенхэмом, 28-летний футболист попытался добраться до отскочившего мяча, но сделал неловкое движение ногой, подвернув голеностоп.

Ярмоленко не смог наступить на ногу и упал на газон. После короткого осмотра травмы врачами он в слезах покинул поле на носилках. И почти сразу его команда пропустила мяч, который оказался решающим - на 44-й минуте Эрик Ламела ударом головой открыл счет в матче, забив единственный мяч. Во втором тайме молотобойцы пытались отыграться, но все удары самого активного в их составе Арнаутовича не привели к изменению счета.

Всего в этом сезоне Андрей Ярмоленко провел 8 матчей за Вест Хэм, забив 2 мяча. Вест Хэм занимает 15-е место, набрав 7 очков в девяти матчах. Тоттенхэм поднялся на третье место, имея в своем активе 21 очко.