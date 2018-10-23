Мир Трамп приказал любой ценой не впустить в США 7 тысяч беженцев из Гондураса

2018-10-24 11:13 261

Около 7 тысяч мигрантов из Гондураса двигаются по территории Мексики в направлении США.

"Здесь нет ни одного террориста. Мы все люди из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа. И насколько я знаю, террористов в этих четырех странах нет", - заявил лидер каравана.

По данным CTV News, многие участники каравана "страдают от обезвоживания, желудочных инфекций и травм ног, по ходу своего длительного путешествия".

"Для остановки натиска мигрантов на нашей южной границе делается все возможное", - написал Трамп в Twitter.

Он также пригрозил прекратить предоставление помощи Гондурасу, Гватемале и Сальвадору, если они не смогут остановить людей, которые пересекают их границы по пути в США.

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