Экономика Грядет повышение цен: в Украине ухудшили прогноз по инфляции

2018-10-25 19:30 255

 

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на текущий год с 8,9% до 10,1%. Об этом заявили в пресс-службе НБУ.

"С учетом ожидаемого повышения административно регулируемых цен, прогноз инфляции на 2018 год повышен с 8,9% до 10,1%", - говорится в сообщении.

Также в финрегуляторе отметили, что расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавний рост цен на нефть будет отображаться на потребительской инфляции и в 2019 году.

Согласно прогнозам НБУ, инфляция будет оставаться на уровне выше целевого диапазона дольше, чем ожидалось ранее. Однако к концу 2019 года она снизится до 6,3%.

"Она войдет в пределы целевого диапазона в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых с 26 октября 2018 года.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Текущие и прогнозные монетарные условия достаточно жестки, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году", - заявили в регуляторе.

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