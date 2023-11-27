Экономика Нацбанк резко сократил объемы продажи доллара - что в ближайшие дни будет с курсом валют

2023-11-27 11:33

Национальный банк за неделю продал 522,1 млн долларов и купил 680 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Объем продаж на межбанковском валютном рынке сократился на 200 млн долларов по сравнению с показателем прошлой недели. Тогда объем продаж из резервов составил 721 млн долларов.

Всего с начала года Нацбанк продал 24,8 млрд долларов, а купил – всего 213 млн долларов.

Напомним, на текущей неделе наличный курс доллара заметно снизился. Лишь в пятницу американская валюта вышла от минимальных значений с начала октября, когда НБУ перешел в режим управляемой гибкости.

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Экономика

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В Укрзализныце хотят провести индексацию стоимости перевозок 2023-11-24 17:32
Соевый бум: Уровень экспорта украинской сои в Европу резко возрос 2023-11-24 14:35
Украина получила от Британии 400 млн долларов 2023-11-23 18:26