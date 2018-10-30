Спорт Без Ярмоленко: Шевченко назвал список легионеров на матчи со Словакией и Турцией

2018-10-30 20:30 225

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список легионеров, вызванных в расположение «желто-синих» на матч Лиги наций со Словакией (16 ноября в Трнаве) и товарищеский поединок с Турцией (20 ноября в Днепре).

Иностранные клубы в нашей команде будут представлены девятью футболистами. Вызов в сборную получили: Андрей Лунин («Леганес», Испания), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба — «Гент», Бельгия), Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия), Василий Кравец («Луго», Испания) и Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия). К сожалению, второй бомбардир в истории нашей национальной команды Андрей Ярмоленко (36 мячей) из-за тяжелой травмы, полученной в игре за «Вест Хэм», выбыл из строя на полгода.

Напомню, что украинская сборная досрочно выиграла группу Лиги наций, и в предстоящих встречах будет наигрывать состав и игровые схемы.

Подопечные Андрея Шевченко, беспроигрышная серия которых насчитывает уже девять матчей, соберутся в Киеве 12 ноября, а 15-го, после трех дней подготовки в столице, вылетят на поединок в Словакию.