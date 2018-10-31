Спорт Динамо избежало сенсационного поражения в Кубке Украины

2018-10-31 18:03 264

В рамках 1/8 финала Кубка Украины Динамо на выезде победило 3:1 представителя Второй лиги Минай, уступив ему в первом тайме.

Аутсайдер противостояния открыл счет на 21-й минуте, когда в результате контратаки Роберт Смокоровский нашел передачей Роберта Гегедоша, а тот перебросил мяч через Георгия Бущана.

Проиграв в первом тайме, Александр Хацкевич провел две замены в перерыве, выпустив на поле Дениса Гармаша вместо Витора Буэно и Виталия Буяльского вместо Миккеля Дуэлунда.

Уже на 50-й минуте гости сравняли счет. Это Николай Шапаренко воспользовался пасом с левого фланга и, сбросив мяч себе под удар, пробил точно в цель.

Спустя четыре оборота секундной стрелки киевская команда вышла вперед. Дубль оформил Шапаренко, конвертировав в забитый мяч передачу Никиты Бурды. Еще через четыре минуты Динамо укрепило свой перевес. После паса от Йосипа Пиварича Гармаш попал в правый нижний угол ворот Миная.

В 13-м туре украинской Премьер-лиги, который состоялся на минувших выходных, киевская команда сенсационно уступила дома Львову 0:1.

Минай - Динамо 1:3

Голы: Гегедош, 21 - Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58