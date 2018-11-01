Экономика Toyota и Subaru отзывают более 400 тысяч авто из-за серьезных проблем с двигателем

2018-11-02 18:29 120

Японские автогиганты Toyota Motor Corp. и Subaru Corp. отзовут более 400 тысяч автомобилей по всему миру для ремонта неисправной части двигателя, из-за которой может произойти неожиданная остановка авто.

Как сообщает ресурс MarketWatch, кампания затрагивает некоторые из наиболее популярных моделей Subaru, включая Forester, Impreza и BRZ, которые были сделаны с января 2012 года по сентябрь 2013 года.

В свою очередь Toyota отзывает 80 тыс. автомобилей. В том числе в США это касается около 25 тыс. спортивных машин Scion FR-S, выпущенных в период с марта 2012 года по июль 2013 года.

Ранее компания Ford приняла решение об отзыве около 1,5 млн автомобилей в США, Канаде и Мексике. Причиной стали проблемы с системой подачи топлива.

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