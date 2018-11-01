Украина Платити по-новому: Украинцы задолжали за услуги ЖКХ уже более 38 миллиардов

2018-11-02 11:40 96

Многократные повышения тарифов за коммуналку и прочих платежей загнали многих граждан страны в глубокую долговую яму. Нередки случаи, когда получившие квитанции украинцы осознают, что в случае оплаты просто не смогут прожить этот месяц. Обещанные же правительством спасительные субсидии получить все сложднее. Как результат, вовсе перестают платить.

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2018 года составила 38,2 млрд грн, это на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года.

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По данным Госслужбы статистики Украины, на конец сентября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды - 10,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,0 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн, за поставки электрической энергии - 3,8 млрд грн.

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Так, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета на конец 2018 года составили 608,4 гривен.

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Поданным Госстата, в сентябре 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 4,4 млрд грн (115,7% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 2,7 млрд грн (101,1%).

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