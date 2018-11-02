Экономика Трамп увеличил госдолг США почти на два триллиона долларов, обещает все вернуть

2018-11-02 11:14 111

Соединенные Штаты начнут выплачивать государственный долг, размер которого на данный момент составляет 21,7 трлн долларов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, однако не уточнил, когда планирует начать выплачивать госдолг.

Напомним, полная выплата госдолга США была одним из пунктов предвыборной программы Трампа. Он обещал полностью погасить его за два президентских срока. Правда, за время первого президентского срока Трампа госдолг вырос на 1,7 трлн долларов.

В октябре издание Washington Examiner сообщало, что за последние 11 месяцев этого финансового года государственные заимствования США достигли отметки в 900 млрд долларов, продолжает расти и дефицит американского бюджета, который к 2020 году достигнет отметки в 1 трлн долларов.

Правительство США может неограниченно наращивать госдолг до 1 марта 2019 года. После этого наступает так называемый потолок госдолга, когда нельзя заимствовать выше уровня задолженности, который достигнут к этому сроку. На деле Конгресс ежегодно поднимает эту планку.

Значительной частью госдолга США владеют другие государства. Согласно последним данным минфина США, опубликованным в 2018 году иностранные государства и инвесторы владели ценными бумагами США на сумму в 6,251 трлн долларов. Китай является основным держателем американских бумаг на сумму 1,183 трлн долларов.