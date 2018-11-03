Спорт Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций

2018-11-03 15:00 468

 

В центральном матче 14-го тура чемпионата Украины встретятся "Шахтер" и "Динамо". Матч пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

Начало матча - в 17.00.

Прямую трансляцию противостояния грандов украинского футбола можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Напомним, в этом сезоне "Динамо" дважды удалось обыграть "Шахтер". И в матче за Суперкубок Украины, и в поединке первого круга киевляне выиграли со счетом 1:0.

В турнирной таблице УПЛ после тринадцати туров "Шахтер" опережает "Динамо" на 5 очков.

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