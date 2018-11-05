Спорт Месси указал главному тренеру Барселоны на футболистов, чья игра ему не нравится

2018-11-05 18:00 147

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси негативно отозвался об игре ряда своих одноклубников. Об этом сообщает издание Don Balon.

По информации журналистов, звезду сине-гранатовых не устраивает игра нападающего Усмана Дембеле, полузащитника Рафиньи Алькантара и защитника Серхи Роберто. Своё недовольство он высказал главному тренеру Эрнесте Вальверде.

В настоящее время "Барселона" занимает первое место в испанском чемпионате и после 11 туров обгоняет своих преследователей "Атлетико" на четыре очка.