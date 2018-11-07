Экономика Цена импортного газа для Украины достигла почти четырехлетнего максимума

2018-11-07 14:45 135

Средняя цена импортного газа в октябре 2018 года составила 9059,13 грн (323,44 долл.) за тысячу кубометров. 

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 октября 2018 года, которая составляет 9059,13 грн, или 323,44 долл., за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении Минэкономразвития и торговли.

По данным Госфискальной службы, цена октябрьского импорта газа на 6,3% выше сентябрьского в долларовом эквиваленте, когда она составляла $304,36 (8 тыс. 490,33 грн).

Также цена в октябре является максимальной с февраля 2015 года, когда импорт в Украину осуществлялся по 328,6 долл. за тысячку кубометров.

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Экономика

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