Спорт Ярмоленко планирует стать тренером

2018-11-07 22:00 183

Украинец признался, что готовит себя к тренерской работе

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко признался, что планирует начать тренировать после завершения карьеры.

Думал, где будешь завершать карьеру?

«Как здоровье позволит. Когда я увижу, что уже не тяну свой уровень, где-то не успеваю, то придется уйти. Все мы не вечны».

После завершения карьеры станешь тренером?

«Я не знаю, как оно будет в будущем. Могу сказать, что веду свои записи, записываю те тренировки, которые мне нравятся. Это касается всех специалистов, с которыми я работал. Просматриваю ролики на YouTube. Я готовлюсь к тренерской работе, хочу попробовать себя в этом»

Украинец вернется к игре в апреле после тяжелой травмы.