Политика документ Нардеп из БПП Барна показал, что бывает с неугодными власти журналистами

2018-11-08 10:13 183

Украинские политики не перестают удивлять общественность очень своеобразным пониманием свободы слова. Неугодных журналистов, которые пытаются задавать острые вопросы, немедленно пречисляют к провокаторам, которые корысти ради бросают тень на честнейших депутатов.

Так, нардеп из президентского блока БПП Олег Барна запросил лишения аккредитации в Верховной Раде журналиста одного из украинских телеканалов Игоря Колтунова. Речь идет о корреспонденте, которого политик сам же публично обматерил в кулуарах парламента 2 октября.

В своем обращении к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар Барна просит прекратить аккредитацию журналиста.

Примечательно, что к своему обращению Барна пристегнул приложение на 26 листах.

Барна вдруг решил, что оскорбленный им журналист непрофессионально выполнял свои обязанности, а его целью якобы была дискредитация нардепов и парламента.

"Считаю недопустимым аккредитацию при Верховной Раде подобных журналистов, целью которых является не профессиональное исполнение своих обязанностей, не объективное освещение работы Верховной Рады Украины как высшего законодательного органа государства, а только дискредитация грязным методами народных депутатов и украинского парламента в целом", - говорится в обращении Барны.