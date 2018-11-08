Экономика Израиль принял решение по выпуску государственной криптовалюты

2018-11-09 15:16 174

Банк Израиля опубликовал результаты исследования, нацеленного на изучение возможности выпуска криптовалюты, эквивалентной национальной валюте - шекелю. Отчет главный банк страны обнародовал на своем сайте.

Авторы доклада рекомендуют, чтобы центральный банк Израиля не выпускал цифровую валюту (CBDC) в ближайшем будущем, т.к. ее признали непригодной в нескольких регионах Израиля.

Возможность выпуска цифрового шекеля в Израиле начали обсуждать в декабре 2017 года. А в августе представители Министерства финансов заявляли, что с помощью национальной криптовалюты удастся сократить количество наличных операций в стране, а также пресечь уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

"Команда не рекомендует, чтобы Банк Израиля выпускал цифровую валюту в ближайшем будущем. Необходимо продолжить изучение этой области и следить за развитием событий во всем мире, прежде чем появятся надлежащие основания для принятия решения о выпуске цифровой валюты", – говорится в отчете.

По мнению израильских аналитиков, несмотря на то, что ряд центральных банков по всему миру изучает возможность выпуска государственных криптовалют или внедрения DLT в платежные системы, ни один центральный банк ни в одной из ведущих экономик мира до сих пор не выпустил государственную криптовалюту для общего использования. Это подкрепляют тем фактом, что Венесуэла является единственной страной в мире, которая реализует общенациональную программу государственных криптовалют, которая за последний год не раз подвергалась критике.

Исследователи указали, что выпуск государственных криптовалют может привести к определенным рискам и трудностям, которые могут иметь потенциально большое влияние на израильскую финансовую систему, Банк Израиля и систему платежей в стране. Пока эти риски не будут полностью изучены, исследовательская группа будет продолжать изучать потенциальное влияние цифрового шекеля и следить за тенденциями государственных криптовалют во всем мире, чтобы иметь возможность рекомендовать изменение статуса-кво, если и когда это применимо.

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