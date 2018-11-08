Экономика Китай получил заманчивое предложение от Украины

2018-11-08 21:00 240

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время рабочего визита в Пекин предложил правительству Китая создать зону свободной торговли с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба министерства 8 ноября. Кубив встретился с вице-премьером Государственного совета Китая Лю Хе.

Они обсудили инициативу "Один пояс и путь", сотрудничество стран в сфере энергетики, инфраструктурных проектов, промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и агроиндустрии, инноваций и другие проекты, отметили в пресс-службе.

По словам Кубива, за восемь месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 21% и составил почти $6 млрд.

"Но этот объем торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. В ближайшие пять лет можем увеличить товарооборот до $20 млрд в год. Поэтому нам следует активизировать работу по всем направлениям, которые есть, и проработать новые инструменты", – сказал украинский министр. Он добавил, что после длительного перерыва была восстановлена работа межправительственной комиссии Украина – Китай.

"За несколько лет Украина существенно расширила собственную сеть преференциальных режимов торговли. Есть новое соглашение о свободной торговле с Канадой, завершили переговоры о свободной торговле с Израилем, заканчиваем переговоры с Турцией. Мы видим эффективность этих соглашений, поэтому предлагаю начать совместные украинско-китайские консультации по предпосылкам создания зоны свободной торговли Украина – Китай", – заявил Кубив.